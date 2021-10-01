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KDP adayı Şaxewan Abdullah’tan tepki: Kerkük’teki yerimiz bellidir

KDP Kerkük Milletvekili Adayı Şaxewan Abdullah, parti afişlerine yönelik saldırılarla ilgili, “Bizimle yüzleşmek isteyenler, Kerkük’teki yerimiz bellidir” dedi.
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KERKÜK (K24)

Önceki gece Kerkük’te Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Adayı Şaxewan Abdullah’ın asılı fotoğrafı indirildi ve bir dükkan ateşe verildi. 

Konu hakkında gazetecilere açıklama yapan KDP Kerkük Milletvekili Adayı Şaxewan Abdullah, “Bu tür şeyler yapanlar KDP’nin sesi ve renginden korkan insanlardır. Bizimle yüzleşmek isteyenler, Kerkük’teki yerimiz bellidir” dedi.

Kendi afişini kesin yakanları affettiklerini vurgulayan Abdullah, “Ancak vatandaşların dükkanlarını yakanlar affedilemez” ifadelerini kullandı.

Afişlerde Kürdistan Bayrağı'nın bulunmasının bazı tarafları endişelendirdiğini dile getiren Şaxewan Abdullah, “Düşmanlar, KDP başka bir deyişle Kürdistan bayrağıdır” şeklinde konuştu.

Abdullah, KDP’nin dönüşünden sonra Kerkük’te yeni bir aşamanın başlayacağını kaydetti.

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