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Anket: KDP Irak genelinde birinci parti

KDP'nin 10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinde birinci parti olacağı öngörülüyor.
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HABER MERKEZİ

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 10 Ekim’de yapılacak Irak genel seçimlerinde birinci parti olacağı öngörülüyor.

Beyan Araştırma ve Planlama Merkezi tarafından yapılan ankete göre, seçimlerde KDP tekrar Irak genelinde birinci parti olarak çıkıyor.

Bağdat merkezli olup tarafsızlığıyla bilinen söz konusu anket şirketi, tüm Irak vilayetlerinde telefon yoluyla anket gerçekleştirdi.

Anket sonucuna göre şu an Irak Parlamentosu’nun en büyük partisi olan KDP, birinci parti olma özelliğini koruyor.

Irak Parlamentosu’ndaki birçok siyasi taraf Koalisyon çatısı altında seçimlere giriyor.

Anket sonucuna göre, KDP Irak genelinde yüzde 7.45 oy alıyor. 3 koalisyon ise KDP’den daha çok oy alacak. Bunlar; yüzde 14.81 ile Sairun Koalisyonu, yüzde 11.83 ile Kanun Devleti Koalisyonu ve yüzde 8.98 ile Muhammed Halbusi liderliğindeki Ulusal Gelişim Koalisyonu.

Ankete göre, Kürdistan İttifakı olarak seçime giren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yüzde 1.83, Goran ise 1.53 oy alıyor.

 

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