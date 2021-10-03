Neçirvan Barzani: Şengal kurtarılmadan Başkan Barzani cepheden evine dönmedi

DUHOK (K24)

Neçirvan Barzani, 2014’te terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadele sürecinde Şengal kurtarılmadan Başkan Mesud Barzani’nin evine ve ofisine dönmediğini söyledi.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Duhok’ta seçim mitinginde konuşan KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, “2014 yılında Ezidilerin başına gelen felaketin ardından Başkan Barzani, Şengal’deki DAİŞ’le mücadele mevzilerini kendisi için kalma yeri yaptı. Şengal kurtarılmadan Başkan Barzani evine ve ofisine dönmedi” dedi.

Hiçbir tarafın yasal ve doğal olmayan bir şekilde kendisini Şengal’e dayatamayacağını kaydeden Neçirvan Barzani, var olan dayatmanın da devam edemeyeceğini vurguladı.

Şengal halkına kaderlerini tayin hakkı verilmesi gerektiğini ve Şengal halkının kendi kendini yönetmesi gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, Şengal’deki silahlı güçlerin kente yönelik uluslararası yardımlara engel olduğunu ifade etti.

Neçirvan Barzani, “Bütün dünya DAİŞ’in ne kadar vahşi olduğuna şahit oldu. Ancak DAİŞ’in değerli Şengal halkına karşı vahşetinin eşi benzeri yoktu. Kaçırılanların kurtarılması için Allah bize de size de yardım etsin. Şengal ve harabeye dönen bölgelerin kalkınması için Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Ezidi Kürtlerin KDP ve Barzani mücadelesinin başat bileşenlerinden olduğunu söyleyen Neçirvan Barzani, kendilerini Şengal ve halkına karşı sorumlu hissettiklerini belirtti.