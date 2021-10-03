250 bin Irak askeri teyakkuza geçiriliyor
ERBİL (K24)
Basına açıklamalarda bulunan Seçim Yüksek Güvenlik Komisyonu Başkanı Abdulemir Şemeri, güvenlik güçleri ile askerlerin, seçim günü güvenliği sağlamak adına Irak genelinde teyakkuzda olacağını bildirdi.
Şemeri, 10 Ekim Pazar günü yapılacak seçimlerde 250 bin askerin Irak genelinde 8 bin 273 seçim merkezinin güvenliğinden sorumlu olacağı kaydetti.
5 Ekim’de sandıkların seçim merkezlerine dağıtılacağını belirten Şemeri, emniyet güçlerinin de güvenliği sağlayacağını ifade etti.
Irak’ta yapılacak genel seçimler için üst düzey güvenlik tedbirleri devrede olacak.
Seçim boyunca gümrük kapıları ile hava sahası uçuşlara kapalı olacak, şehirler arası ulaşım yasaklanacak.