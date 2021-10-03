Başbakan: KDP strateji olarak Kürdistan’ın ilerlemesine bakıyor

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, KDP’nin strateji olarak Kürdistan’ın ilerlemesi ve gelişmesine baktığını söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) seçim kampanyası çerçevesinde başkent Erbil’de düzenlediği programa katıldı.

Programda bir konuşmaya yapan Başbakan Mesrur Barzani, KDP üyeleri ve Kürdistan halkının kendisine güvenerek başbakanlık görevine getirdikleri için gurur duyduğunu kaydederek, bugün kendisinin KDP üyesi olarak programda bulunduğunu belirtti.

KDP’nin başından beri amacının tüm Kürdistan bileşenlerinin toprak ve ulusal kimliği korumak olduğunu kaydeden Başbakan, KDP’nin Kürdistan’ın tüm bileşenleri ve tüm bölgelerine hizmet götürmek istediğini söyledi.

KDP’nin vermiş olduğu sözleri yerine getirdiğini vurgulayan Başbakan, partisinin strateji olarak Kürdistan Bölgesi’nin ilerlemesine baktığını ifade etti.

Partisinin gelişim ve kalkınma anlamında lokal hareket etmediğini ve gelecek nesillerin iyi bir yaşam sürmesi için güçlü bir ekonomik altyapı inşa etme stratejilerinin olduğunu kaydeden Başbakan, KDP’nin bu doğrultuda halka hizmet etmek için her türlü çabayı gösterdiğini dile getirdi.

Kürdistan’ın tüm bölgelerinin gelişmesi ve eksikliklerin kalmaması için çalıştıklarını söyleyen Başbakan, gerekli olan tüm zamanlarda toprak ve ulusun onuru için savunmaya geçeceklerini bildirdi.

Başkan Mesud Barzani ve Peşmergelerin savaş cephelerinde verdiği mücadeleye değinen Başbakan, KDP’nin mesajının başından beri barış olduğunu ve tüm bileşenlerin barışçıl birlikte yaşamını savunduklarını belirtti.

İfade özgürlüğünün öneminin altını çizen Başbakan, kimsenin zorla herhangi bir tarafa oy veremeyeceğini ve tüm Kürdistanlıların özgür olduğunu ifade etti.