Neçirvan Barzani: Kerkük’ün bir sonraki valisi Kürt olmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’de, KDP’nin Kerkük adaylarına destek için düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı.

Irak devletinin kuruluşundan bu yana Kerkük halkına çok acılar çektirildiğini belirten Neçirvan Barzani, “Kentin demografisi değiştirilmeye çalışılıyor, Araplaştırılıyor. Halkını yoruyorlar. Kürdistanilik ve Kerküklü olmak zordur, bu yüzden duygu, düşünce ve gönülden hepimiz Kerküklüyüz” diye belirtti.

“KDP ve lideri, Kerkük’ün petrol ve doğal kaynaklarının Kerküklü gençler için istihdam, kent için kalkınmayı sağlamasını istiyor, kimliğinin değiştirilmesine sebep olmasını değil” diyen Neçirvan Barzani, “Savaşımız, Xaneqin, Şengal ve Mahmur’da olduğu gibi hiçbir ulusa karşıtlık yapmadan Kerkük’ün de ulusal kimliği ve tarihi içindi. Talebimiz Kerkük’ün petrolüne değil, Kerkük’ün kimliğidir. Kerküklülerle bir etnik kavga yapılmasını istemiyoruz. Şovenistlerin aksine Kerkük’te tüm bileşenler için huzur, imar, hizmet ve gerçek ortaklık olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Irak Anayasası’nın 140. Maddesi’yle Kerkük’ün kaderinin tayin edilmesini istediklerini belirten Neçirvan Barzani, “Bu meşru ve yasal bir taleptir. Buradan bir kez daha uygulanması talebinde bulunuyoruz. 140. Madde’nin uygulanmasına karşı olanalar, Irak’ta huzur ve birlikteliğe karşı olanlardır. Kerkük’te hiçbir bileşenin kırılmasını istemiyoruz, hepsi barış içinde yaşasın istiyoruz” diye ekledi.

“Kerkük’te meşru yönetim olduğu süre boyunca, Başkan Barzani’nin talimatıyla Kürdistan Bölgesi’nin bütçesinden Kerkük’te birçok hizmet projesini hayata geçirebildik. Ayrıca dönemin Kerkük yönetimi petro-dolar geliriyle birçok projeye imza attı” diyen Neçirvan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şuna eminiz ki hiçbir Arap aşireti, şovenist siyasetin ve Kerkük’ü Araplaştırmanın bir parçası olmak istemiyor.

KDP ve lideri var olduğu sürece hiçbir Kerküklü kendini sahipsiz hissetmesin. Kerkük’ün mevcut yönetiminden ve durumundan çok rahatsızız çünkü seçilmiş değil dayatılmış bir yönetimdir. Kerkük’ün bir sonraki valisi Kürt olmalı ve tüm bileşenlere hizmet etmeli. Orada ortak bir yönetim olmadığı için Kürtler paysız bırakılıyor. Bazı Türkmen kardeşlerimiz de bu durumdan memnun değil.

Geçmişten ders almalı, koparılan bölgelerde ve her yerde birliğimizi korumalıyız. Emin olun KDP olarak Kerkük’te birliktelik için her türlü çabayı gösteriyoruz.”