Irak Parlamentosu kendini feshetti

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beşir Haddad’ın Irak resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamaya göre parlamento bugünden başlayarak kendini feshetmiş olacak ve bu kararın alınması için herhangi bir oturum düzenlenmesine gerek yok çünkü bu karar daha önceden alındı.

Beşir Haddad, “Parlamentonun feshi için oturum düzenlemeye gerek yok. Parlamento 31 Mart’ta 7 Ekim’de kendini feshetme yönünde oy verdi. Karar yarın (bugün) 7 Ekim’de yürürlüğe girecek” dedi.

Parlamento, normalde seçimden sadece bir ay önce yapılması kararlaştırılan seçim kampanyalarının üç ayı aşarak uzun bir zamana yayılması sebebiyle geçtiğimiz süreçte oturumlarını gerçekleştiremedi.

Mustafa Kazimi başkanlığındaki hükümetin statüsü ise kendiliğinden “günlük işleri yürüten hükümet” olarak değişti. Böylece hükümet, seçimlerden sonra yeni hükümet kurulana kadar sadece ülkedeki günlük rutin bürokratik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayacak fakat ülkeler arası anlaşmalara imza atmak da dahil olmak üzere hükümetin birçok asli yetkisini kullanamayacak.

Irak Parlamentosu Hukuk Komitesi, seçimlerin zamanında yapılması şartıyla parlamentonun kendisini feshetmesi için oturum düzenlemeye gerek olmadığını daha önce yapılan bir oturumda 7 Ekim’de parlamentonun feshedilmesi kararının zaten alındığını açıklamıştı.