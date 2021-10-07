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Irak seçimleri: Güvenlik güçleri ve iç göçmenler yarın sandık başına gidiyor

Irak'ta yarın güvenlik güçleri ile kamplarda yaşayan iç göçmenlerin de bulunduğu 1 milyonu aşkın seçmen sandığa giderek oylarını kullanabilecek.
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Irak Yüksek Seçim Komiserliği Başkan Yardımcısı Nibras Ebu Sevda, AA’ya açıklamada, "Seçim komiserliğindeki verilere göre, yarınki özel oylama gününde oy kullanabilecek 1 milyon 196 bin 529 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 75 bin 727'sini güvenlik unsurları, 120 bin 126'sını kamplarda yaşayan iç göçmenler, 676'sını da tutuklu ve hükümlüler oluşturuyor" dedi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta yerlerinden edilmiş iç göçmenlerin yaşadığı 28 kamp bulunuyor. Bunların 26'sı Irak Kürdistan Bölgesi’nde, diğer ikisi de Musul ve Anbar'da yer alıyor.

Yüksek Seçim Yüksek Komiserliği tarafından yarın yapılacak "özel oylama gününe" dahil edilmeyen Şii milisi grubu Haşdi Şabi unsurları ise halkın geneli gibi oylarını 10 Ekim Pazar günü kullanabilecek.

Erken genel seçimler için geri sayımın sürdüğü yaklaşık 40 milyon nüfuslu Irak'ta, 24 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor.

Irak Parlamentosu da seçim nedeniyle bugün kendini feshetti.

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