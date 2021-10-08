Zerevani Kuvvetleri Sözcüsü: Oy verme süreci yavaş ilerliyor

ERBİL (K24)

Peşmerge Güçleri Zerevani Özel Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Didewan Xurşid, düzenlediği basın toplantısında Irak seçimleri kapsamındaki özel oylamada oy verme işlemlerinin yavaş ilerlediğini belirtti.

Tuğgeneral Didewan Xurşid, Zerevan Kuvvetleri için birkaç okulun oy verme merkezi olarak düzenlendiğini ve her merkezde 2 bin ile 2 bin 500 kişinin oy kullanabileceğini ifade etti.

Her merkezde 5 oy verme kabininin olduğunu belirten Tuğgeneral Didewan Xurşid, her kabinde 420 Zerevani mensubunun oy kullanabileceğini ancak oy verme işlemlerinin oldukça yavaş yürüdüğünü vurguladı.

Bazı yerlerde Peşmergelerin kimlik kartlarının seçim kartı olarak kabul edilmediğini söyleyen Xurşid, bunun süreci daha da yavaşlattığını dile getirdi.