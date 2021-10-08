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İlk sonuçlar: Özel oylamada katılım oranlarında Duhok ilk sırada

Irak seçimleri kapsamında Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta başlayan özel oylamada ilk verilere göre Duhok’ta seçimlere katılım oranı yüzde 41.
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kürdistan Irak Seçimleri 2021 katılım oranları Duhok

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta güvenlik güçleri, sığınmacılar ve mahkumların "özel oylama gününde" erken genel seçimlerde oy kullanma işlemleri devam ediyor.

K24 muhabirlerinin edindiği ilk bilgilere göre seçimlere katılım oranlarında Duhok yüzde 41 ile ilk sırada yer aldı.

İlk verilere göre bazı vilayetlerde seçimlere katılım oranları şöyle:

Erbil: Yüzde 30

Duhok: Yüzde 41

Kerkük: Yüzde 38

Ninova: Yüzde 38

Öte yandan K24’e konuşan Süleymaniye Seçim Ofisi’nden bir kaynak, kentte saat 12.00 itibarıyla seçimlere katılım oranının yüzde 38 olduğunu ifade etti.

K24 muhabiri, bağımsız idarelerden biri olan Germiyan’da seçimlere katılım oranını yüzde 50 olarak bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde saat 07.00’da seçim merkezleri, kapılarını oy kullanmak isteyen Peşmerge Güçleri, polisler ile iç sığınmacılara açtı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor. Seçmenlerin geri kalan bölümü ise pazar günü oyunu kullanacak.

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