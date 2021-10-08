Özel oylamaya katılım oranları belli oldu
ERBİL (K24)
Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleşen özel oylama işlemi 18:00’de sona erdi.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımının yapıldığını açıkladı.
K24 Kerkük muhabiri, Kerkük’te bugün yapılan özel oylamaya 34 bin 435 kişinin katıldığını ve ildeki katılım oranının yüzde 62 olduğunu bildirdi.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ise Duhok’ta özel oylamaya katılım oranının yüzde 69, Erbil’de ise yüzde 75 olarak açıkladı.
Musul’da 51 bin 244 oy kullanıldığı ve katılım oranının yüzde 70 olduğu belirtilirken, Raperin’de katılım oranının yüzde 87.5 olduğu kaydedildi.
Komisyon tarafından açıklanan vilayetlere göre özel oylamaya katılım oranları şöyle:
Basra: Yüzde 66
Meysan: Yüzde 76
Kadisiye: Yüzde 74
Zikar: Yüzde 72
Necef: Yüzde 69
Musenna: Yüzde 73
Bağdat/Resafe: Yüzde 64
Bağdat/Kerh: Yüzde 62
Kerbela: Yüzde 74
Babil: Yüzde 80
Diyala: Yüzde 74
Enbar: Yüzde 59
Vasit: Yüzde 67
Ninova: Yüzde 70
Selahaddin: Yüzde 70
Kerkük: Yüzde 62
Duhok: Yüzde 69
Erbil: Yüzde 75
Süleymaniye: Yüzde 78