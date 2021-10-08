Özel oylamaya katılım oranları belli oldu

ERBİL (K24)

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleşen özel oylama işlemi 18:00’de sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımının yapıldığını açıkladı.

K24 Kerkük muhabiri, Kerkük’te bugün yapılan özel oylamaya 34 bin 435 kişinin katıldığını ve ildeki katılım oranının yüzde 62 olduğunu bildirdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ise Duhok’ta özel oylamaya katılım oranının yüzde 69, Erbil’de ise yüzde 75 olarak açıkladı.

Musul’da 51 bin 244 oy kullanıldığı ve katılım oranının yüzde 70 olduğu belirtilirken, Raperin’de katılım oranının yüzde 87.5 olduğu kaydedildi.

Komisyon tarafından açıklanan vilayetlere göre özel oylamaya katılım oranları şöyle:

Basra: Yüzde 66

Meysan: Yüzde 76

Kadisiye: Yüzde 74

Zikar: Yüzde 72

Necef: Yüzde 69

Musenna: Yüzde 73

Bağdat/Resafe: Yüzde 64

Bağdat/Kerh: Yüzde 62

Kerbela: Yüzde 74

Babil: Yüzde 80

Diyala: Yüzde 74

Enbar: Yüzde 59

Vasit: Yüzde 67

Ninova: Yüzde 70

Selahaddin: Yüzde 70

Kerkük: Yüzde 62

Duhok: Yüzde 69

Erbil: Yüzde 75

Süleymaniye: Yüzde 78