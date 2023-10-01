Politika

Türkiye'de yeni yasama yılı başlıyor

28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Yeni yasama yılı
Yeni yasama yılı
türkiye Türkiye TBMM

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerin grup başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törende, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Erdoğan
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
FOTO: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla meclise gitti.

Erdoğan'ın, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşması yapması bekleniyor.

İlgili konular
türkiye

Erdoğan'dan bombalı saldırı sonrası ilk açıklama
  2 Saat
türkiye

Ankara'daki patlamaya ilişkin yayın yasağı
  6 Saat
türkiye

Ankara'da patlama sesi duyuldu
  7 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv