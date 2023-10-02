Politika

Irak'ta Ankara'daki saldırıya kınama

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Irak Dışişleri Bakanlığı
Irak Dışişleri Bakanlığı
Irak Irak Türkiye Ankara patlama

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak, Türk hükümeti ve halkının yanında olduklarını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, Türkiye’nin başkenti Ankara’da dün düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayınladı.

Sözcü Sahaf, "Irak Dışişleri Bakanlığı olarak Ankara'da Türkiye İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Irak hükümeti ve halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede uluslararası toplumun yanında yer aldıklarını ve terörün her türlüsünü reddettiklerini vurgulayan Sahaf, saldırıda yaralananlara acil şifalar diledi.

Ankara'da Türkiye İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde dün terör saldırısı düzenlendi. Olayda, 2 emniyet görevlisi  yaralandı.

Öte yandan, Türkiye İçişleri Bakanlığına yapılan saldırıyı Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) askeri kanadı HPG üstlendi.

PKK’ye bağlı Halk Savunma Merkezi Komutanlığı, HPG’ye bağlı bir grup tarafından saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırının “Rojhat Zilan” ve “Erdal Şahin” kod adlı üyeler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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