Politika

Hizbullah İsrail'e yönelik saldırıyı üstlendi

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Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı
Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı
ortadoğu İsrail Lübnan Hizbullah saldırı

HABER MERKEZİ

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail sınırındaki askeri noktalara yapılan saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

AA’nın haberine göre Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Mayaden TV'nin internet sitesi tarafından paylaşıldı.

Hizbullah'ın, “Lübnan'a ait ancak İsrail işgali altında olan” Kefr Şuba'daki 3 askeri noktaya yönelik saldırıyı üstlendiği belirtilirken, saldırının çok sayıda topçu atışı ve roketle gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu ise Lübnan tarafından İsrail'e silahlarla ateş açıldığı ardından roketlerle saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğu aktarılan açıklamada, saldırıda can ya da mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun, Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki İsraillilere kapalı alanlardan çıkmama talimatı verdiği bilgisi yer aldı.

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