Politika

İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalara ait son istatistikler

author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu İsrail Filistin Gazze saldırı

HABER MERKEZİ

İsrail basını, Filistinli grupların saldırısı sonucu son iki günde 700'den fazla İsraillinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2 bin 200 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, şu ana kadar 470 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 100’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarından korkan 70 bin kişinin bölgedeki okullara sığındığı belirtildi.

Reuters Haber Ajansı’nda yer alan haberde, 150’den fazla İsraillinin Filistinli gruplar tarafından esir alındığı, şu ana kadar 700 İsraillinin kayıp olduğu ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü sabah erken saatlerde İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. İlk etapta Gazze'den İsrail yönüne 5 bin roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayların ardından yayınladığı videolu mesajda, Hamas ve Filistinli silahlı gruplara karşı savaş ilan ederek, Gazze halkından bölgeyi terk etmelerini istedi.

İlgili konular
Irak

Irak ile İran'dan İİT'ye acil toplantı çağrısı
  2 Saat
ortadoğu

Mısırlı polisten İsrailli turistlere saldırı: 3 ölü
  21 Saat
ortadoğu

Hizbullah İsrail'e yönelik saldırıyı üstlendi
  2023/10/08 09:31
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv