İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalara ait son istatistikler

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İsrail basını, Filistinli grupların saldırısı sonucu son iki günde 700'den fazla İsraillinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2 bin 200 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, şu ana kadar 470 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 100’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail’in saldırılarından korkan 70 bin kişinin bölgedeki okullara sığındığı belirtildi.

Reuters Haber Ajansı’nda yer alan haberde, 150’den fazla İsraillinin Filistinli gruplar tarafından esir alındığı, şu ana kadar 700 İsraillinin kayıp olduğu ifade edildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi günü sabah erken saatlerde İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. İlk etapta Gazze'den İsrail yönüne 5 bin roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayların ardından yayınladığı videolu mesajda, Hamas ve Filistinli silahlı gruplara karşı savaş ilan ederek, Gazze halkından bölgeyi terk etmelerini istedi.