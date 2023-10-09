Erdoğan'dan İsrail ve Filistin'e çağrı: Arabuluculuğa hazırız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak, (İsrail - Filistin) tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, taraflara çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde pazartesi saat 16.50'de başlayıp yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'na aralar vererek, İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de telefonda görüşen Erdoğan, iki ülkede yaşananlarla bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"BM'nin ve diğer uluslararası kuruluşların Filistin'le ilgili aldığı kararların neredeyse hiçbiri uygulanmadı"

Öte yandan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Konuşmasında, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın ve onun içinde yer aldığı Kudüs-ü Şerif'in gönül dünyalarında ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, "İnsanlığın en eski yerleşimlerine, medeniyetlerine beşiklik eden Kudüs merkezli coğrafyadaki her kökenden ve inançtan insanlar ecdadımızın idaresinde asırlarca barış ve huzur içinde yaşamıştı. Ecdat, bölgenin dini zenginliğine El Halil Kapısı'nın üzerine 'Lailahe illallah İbrahim halilullah' ifadesini yazacak kadar özenle ve itinayla yaklaşmıştı. Maalesef bu bölge Birinci Dünya Savaşı'nın ardından orayı terk etmek zorunda kalmamızla birlikte kanın, gözyaşının, gerilimin, çatışmanın, işgalin eksik olmadığı bir yere dönüştü." dedi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin ile ilgili aldığı kararların uygulanmadığına değinen Erdoğan, "Sorunların bu kadar derinleşmesinde elbette uluslararası toplumun Filistinlilere verdiği sözleri yerine getirmemesinin de çok ciddi payı vardır. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların Filistin'le ilgili aldığı kararların neredeyse hiçbiri uygulanmadı.” diye konuştu.

İsrail ve Filistin’den yerleşim yerlerine düzenledikleri saldırıları durdurmalarını isteyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik bombardımanlarını, Filistinlilerden de İsrail'deki sivil yerleşimlere yönelik tacizlerini durdurmalarını istiyoruz. Bu itidalli adım barışa giden yolun kapısını da aralayacaktır. Gün, fevri değil, devlet aklıyla, soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim"