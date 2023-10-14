Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı ile Gazze'yi görüştü

HABER MERKEZİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile Gazze'ye insani yardım koridorları açılmasını görüşerek, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgede barış ve güvenliğin uluslararası meşru kararlara dayanan iki devletli çözümün uygulanmasıyla gerçekleşeceğini aktaran Abbas, Filistin tarafının bu hedefin gerçekleşmesi için hazır olduğunu, Gazze'ye tüm saldırıların durması gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu ifade eden Abbas, Gazze'ye acil insani yardım koridorları açılmasına izin verilmesi, temel maddeler, tıbbi malzemeler, su, elektrik ve yakıt temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gerginliğin tırmanmasına neden olan Mescid-i Aksa'ya baskınların son bulması gerektiğini kaydeden Abbas, iki taraftan da sivillerin öldürülmesine karşı olduğunu bildirdi.

-"Gazze'den ülkemize (ABD) mülteci kabul edemeyiz"

BD'de Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Florida Valisi Ron DeSantis, ABD'nin Gazze'den mülteci kabul edemeyeceğini savundu.

DeSantis, Iowa'da düzenlediği bir başkanlık kampanyası etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmada, Gazze'den gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

DeSantis, "Gazze'den ülkemize mülteci kabul edemeyiz." dedi.

De Santis, "Gazze'de insanların nasıl davrandıklarına bakarsanız hepsinin Hamas olmadığını ancak Yahudi karşıtı olduğunu görürsünüz." değerlendirmesini yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.