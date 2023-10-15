Politika

Reuters: ABD, İsrail ve Mısır, Gazze Şeridi'nin güneyinde ateşkes konusunda anlaştı

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ortadoğu İsrail Hamas Filistin ABD

HABER MERKEZİ

ABD, İsrail ve Mısır’ın Gazze Şeridi'nin güneyinde ateşkes konusunda anlaştığı bildirildi.

Reuters Haber Ajansı’nın birkaç İsrailli güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre ABD, Mısır ve İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyinde ateşkes sağlanması konusunda anlaştı.

Haberde, insanı yardımların bölgeye ulaşması için Refah Sınır Kapısı’nın açılması konusunda da anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Hamas’tan yapılan açıklamada ise anlaşmadan haberdar olmadıkları ve bu konuda kendilerine bilgi verilmediği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'a düzenlediği ziyareti sonlandırırken 15 Ekim'de basına açıklamalarda bulunarak, "Refah Sınır Kapısı tekrar açılacak." dedi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki savaşın durdurulması için ateş kes imzaladıkları yönünde çıkan haberler yalanlandı.

Açıklamada, sadece yabancı uyruklu vatandaşların bölgeyi terk etmesine izin verdikleri kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmış,Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmıştı.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas ve Filistinli silahlı gruplar tarafından öldürülen İsraillilerin sayısının 291'i asker olmak üzere 1400'e yükseldiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombalamalarında ölü sayısının 2 bin 700'e yükseldiği ve 10 binden fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

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