Suriye'deki bir petrol sahasına drone saldırısı

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Bağdat’ta bir aracın hedef alınmasının ardından, Deyrezor’da bulunan bir petrol sahası da drone ile hedef alındı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin Deyrezor eyaletindeki Ömer petrol sahasına drone saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Irak'taki İslami Direniş, 5 Şubat 2024'te Suriye'deki Ömer petrol sahasındaki ABD kuvvetlerine saldırdığını duyurmuştu. Söz konusu saldırı, ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran yanlısı milis gruplara yönelik saldırılarından 3 gün sonra gerçekleştirilen ilk saldırıydı.

SOHR Direktörü Rami Abdurrahman, K24’e yaptığı açıklamada, İslami Direniş tarafından ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne İHA saldırısı düzenlendiğini belirtmişti.

Abdurrahman, saldırıda 5 Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesinin hayatın kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

Öte yandan 28 Ocak'ta Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarındaki Tower 22 adlı ABD üssüne İHA saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren İran destekli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, saldırının cevapsız kalmayacağını ifade etmişti.

ABD güçleri saldırılara, 3 Şubat’ta Irak ve Suriye’de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve İran destekli Şii milis güçlerine ait 85 noktayı, 125 hassas füzeyle hedef alarak karşılık vermişti.