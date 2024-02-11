Mesrur Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi için BAE'ye gitti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetle Dubai’ye gittiği belirtildi.

Mesrur Barzani’nin, BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emirliği'nin hükümdarı Muhammed bin Raşid el-Mektum’un özel daveti üzerine Dubai’de düzenlenecek Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak için ülkeye gittiği kaydedildi.

Yapay zeka ve onun getirdiği yeni ufukların tartışılacağı önemli bir platform olması beklenen Dünya Hükümet Zirvesi, 12-14 Şubat tarihleri arasında Dubai’de gerçekleştirilecek.

Başbakan Mesrur Barzani’nin zirveye katılacak liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.