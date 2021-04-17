الموارد المائية للعراقيين: لا داعي للقلق.. انخفاض مناسيب دجلة والفرات "أمر طبيعي"

أربيل (كوردستان 24)- اعتبرت وزارة الموارد المائية العراقية، أن انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات في الوقت الحالي "أمراً طبيعياً".

وقالت الوزارة في بيان إن "انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات حالياً يعد أمراً طبيعياً، ويحصل كل عام خلال هذه الفترة التي تمثل إنتقالة من الموسم الزراعي الشتوي والتهيئة للموسم الزراعي الصيفي".

ودعت البيان "جميع المواطنين الى عدم القلق من هذا الانخفاض الذي يقع ضمن السياسة التشغيلية المسيطر عليها في وزارة الموارد المائية".