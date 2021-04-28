مجلس وزراء إقليم كوردستان يصوّت على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش ومشاريع قوانين أخرى

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 28 نيسان (أبريل) 2021، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي الجزء الأول من الاجتماع، عرض وزيرا المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد، تقريراً خاصاً حول آخر الأرقام المتعلقة بمشروع قانون موازنة الإقليم لسنة 2021.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإدراج ملاحظات المجلس ومقترحاته ضمن مشروع القانون استعداداً للتصويت عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان.

وفي الجزء الثاني من جدول أعمال الاجتماع، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الخاص حول مواجهة الجفاف، وتضمنت خطط ومقترحات وأولويات الوزارات المعنية والمحافظات والإدارات المستقلة، وتقرر أن يتم إعداد خطة مواجهة الجفاف الأسبوع المقبل لمناقشتها في مجلس الوزراء والتصويت عليها بهدف تنفيذها في أقرب فرصة.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على خمسة مشاريع قوانين هي: (مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش في إقليم كوردستان – العراق)، و(مشروع قانون تنفيذ وتعديل قانون الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المعدل في إقليم كوردستان – العراق) و(مشروع قانون تعديل قوانين اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وقانون وزارة التجارة والصناعة، القانون التجاري)، وتقرر إحالة مشاريع القوانين هذه إلى البرلمان لتشريعها.