سیاسة

مسرور بارزاني والقره داغي يبحثان دور علماء الدين الداعم لبرنامج الإصلاح في كوردستان

أكد الاجتماع على أهمية الوحدة والتوافق في الآراء بشأن القضايا الوطنية وضرورة حل القضايا الخلافية عبر الحوار
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني علي القره داغي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 22 أيار (مايو) 2021، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي.

وجرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز الثقافة الدينية المعتدلة والتعايش السلمي في إقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة الدور الداعم لعلماء الدين في كوردستان للبرنامج الإصلاحي لحكومة إقليم كوردستان.

كما أكد الاجتماع على أهمية الوحدة والتوافق في الآراء بشأن القضايا الوطنية وضرورة حل القضايا الخلافية عبر الحوار.

 

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