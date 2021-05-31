سیاسة

العيداني يبدي للرئيس بارزاني تقديره لازدهار كوردستان ويأمل تكرار التجربة في البصرة

تم التأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة التعايش بين العراقيين وتطوير العلاقات التاريخية بين سكان إقليم كوردستان ومحافظة البصرة والمحافظات الأخرى في جنوب العراق
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني خلال لقائه محافظ البصرة - صورة: مقر البارزاني
الرئيس بارزاني خلال لقائه محافظ البصرة - صورة: مقر البارزاني
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني محافظ البصرة أسعد العيداني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، الثلاثاء في صلاح الدين، محافظ البصرة أسعد العيداني، بحسب بيان صادر عن مقر البارزاني.

وأضاف البيان أنه جرى اللقاء تبادل الآراء بشأن الأوضاع السياسية في العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية، كما تم تسليط الضوء على الأوضاع الخدمية والمعيشية في البصرة وأحوال عموم المواطنين في تلك المنطقة

من جانبه عبّر محافظ البصرة عن تقديره للازدهار والتقدم الحاصلين في إقليم كوردستان وتمنى الاستفادة من تجربة الإقليم في المجالات المختلفة.

وفي ذات اللقاء تم التأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة التعايش بين العراقيين وتطوير العلاقات التاريخية بين سكان إقليم كوردستان ومحافظة البصرة والمحافظات الأخرى في جنوب العراق.

ووصل العيداني إلى أربيل يوم أمس وعقد لقاء مع محافظ أربيل أوميد خوشناو وبحث معه جملة من الملفات ومنها تطوير التعاون بين المحافظتين.

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