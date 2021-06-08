استشهاد مقاتل في البيشمركة بيد "العمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير ناحية "دركار" الواقعة في محيط زاخو، أديب جعفر ان منتسبا لقوات البيشمركة استشهد اليوم الثلاثاء، على يد عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وقال أديب جعفر ان "المقاتل في البيشمركة رضوان سندي أستشهد اليوم الثلاثاء، الساعة 7:00 صباحا برصاص قناص لحزب العمال الكوردستاني، اثناء أدائه لواجباته العسكرية".

وفي وقت سابق من يوم امس الاثنين قام مسحلو حزب العمال الكوردستاني باختطاف ضابطين من قوات البيشمركة في مجمع خانصور بمحيط سنجار واقتيادهم لجهة مجهولة.

ويأتي هذا بعد ايام من هجوم نفذه حزب العمال الكوردستاني بالأسلحة الخفيفة والثقيلة أودى بحياة خمسة من أفراد البيشمركة وإصابة سبعة آخرين بجروح.

ووقع الهجوم بينما كانت قوات البيشمركة تقوم بدورية روتينية لها في جبل متين داخل حدود إقليم كوردستان بالقرب من بلدة العمادية بمحافظة دهوك.

وأثار الهجوم ردود فعل واسعة داخل كوردستان وفي عموم العراق والعالم.