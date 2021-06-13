"هايتكس" يعود بنسخة استثنائية عالمية بمشاركة رواد التكنولوجيا والابتكار في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات المعرض السنوي الثاني لتكنولوجيا المعلومات في أربيل بمشاركة رواد العالم التقني.

ويتوقع منظمو معرض (هايتكس) مشاركة أكثر من 150 شركة محلية وعالمية من 15 دولة في الفعاليات التي تستمر أربعة أيام.

وقال رئيس المنظمين فرهنك برادوستي لكوردستان 24، إن الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ستكون من أبرز الدول التي ستشارك في المعرض.

ومن المقرر عرض 40 مشروعاً صغيراً من المبتكرين المحليين والذين سيتحدثون عن أفكارهم في التكنولوجيا، ولا سيما في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيرة وتكنولوجيا المستخدم والبيوت الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والبرمجيات وغيرها.

وتتضمن الفعاليات كذلك التصوير الرقمي والفيديو والألعاب.

وسيفتح المعرض أبوابه ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً بالتوقيت المحلي اعتباراً من 16 ولغاية 19 من الشهر الجاري.

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ويحظى معرض "هايتكس" بدعم دائرة تكنلوجيا المعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان بالتنسيق مع مؤسسة روانكة، وهي منظمة محلية متخصصة بالثقافة والتعليم.

وكان من المقرر أن ينطلق معرض "هايتكس" العام الماضي، إلا أن تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك مثل سائر المعارض والفعاليات الأخرى.

ومن المؤمل أن يكون "هايتكس" أول معرض دولي تحتضنه أربيل بعد رفع القيود والإجراءات الوقائية التي فُرضت على مدى أشهر عديدة.

وقال مدير معرض أربيل الدولي في تصريح لكوردستان 24 "نخطط لإقامة نحو سبعة معارض أخرى حتى نهاية العام" في عاصمة الإقليم.

وبالإضافة إلى الفعاليات وعرض الابتكارات، سيعقد المعرض مؤتمراً حول أحدث الأفكار والابتكارات التكنولوجية على مستوى العالم.