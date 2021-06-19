"رئيسي" يقترب من رئاسة إيران.. و"رضائي" يعترف بخسارته

أربيل (كوردستان 24)- أظهرت نتائج أولية أعلنها الإعلام الرسمي الإيراني تقدم المرشح إبراهيم رئيسي مع استمرار عمليات فرز نتائج الانتخابات.

وبحسب النتائج غير الرسمية بعد فرز أكثر من 26 مليون صوت، حصل رئيسي على 16 مليوناً و507 ألف، بينما حصد محسن رضائي على ثلاثة ملايين و95 ألف صوت.

واعترف رضائي بخسارته، وقال في بيان "أهنئ الشعب الإيراني الذي انتخبت إبراهيم رئيسي"، وأعرب عن أمله لرئيسي بالنجاح.

كذلك أظهرت النتائج حصول عبد الناصر همتي على مليونين و231 ألف صوت، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي على 911 ألف صوت.

ولم تؤكد بعد وزارة الداخلية الإيرانية صحة هذه الأرقام.

وأغلقت مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية فجر السبت بعد زهاء 19 ساعة من التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ويحق لنحو 59 مليون إيراني المشاركة في الانتخابات ممن بينهم ثلاثة ملايين ونصف يعيشون في الخارج، بحسب وزارة الداخلية.