الأعرجي يدعو من المركز المشترك لـ"تعاون نموذجي" مع البيشمركة في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي الأربعاء إلى "تعاون نموذجي" بين القوات العراقية والبيشمركة ضمن مركز التنسيق المشترك في كركوك.

تعليقات الأعرجي نقلها بيان أصدره مكتبه خلال زيارة أجراها إلى كركوك بحث فيها آخر تطورات الوضع في المحافظة المتنازع عليها.

وذكر البيان أن الأعرجي تناقش في كركوك بشأن حماية الأهداف والبنية التحتية والمنشآت النفطية ومحطات وأبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وأضاف أن الأعرجي زار مقر التنسيق المشترك على رأس وفده المرافق، ولفت إلى أن "ضباطاً من الجيش العراقي وقوات البيشمركة قدموا إيجازاً عن مهامهم الأمنية والعسكرية".

وأكد الأعرجي على "أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين جميع القطعات، وأن يكون مركز التنسيق المشترك نموذجياً بالتعاون بين البيشمركة والعمليات المشتركة"، بحسب البيان.

وسبق أن اعتبر إقليم كوردستان تفعيل مراكز التنسيق المشترك بين البيشمركة والعمليات المشتركة في المناطق المتنازع عليها "خطوة مهمة" لردع داعش.

وفي أيار مايو الماضي، دعا رئيس إقليم كوردستان لإنشاء قوات مشتركة من البيشمركة والجيش لتأمين المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك.

ونفذ تنظيم داعش في الآونة الأخيرة عدة هجمات في محيط المناطق المتنازع عليها مستخدماً فيها أساليب حرب العصابات مما أوقع عشرات الضحايا.

ويرى مسؤولون في إقليم كوردستان أن تهديدات داعش لا تزال خطيرة وخفية على المناطق المتنازع عليها وعلى سكانها والمنشآت الحيوية.