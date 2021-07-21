سیاسة

برئاسة وزير الخارجية.. وفد عراقي رفيع المستوى يصل واشنطن لاستئناف الحوار الاستراتيجي

author_image سوار أحمد
العراق مصطفى الكاظمي فؤاد حسين الحوار الإستراتيجي جو بايدن

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية العراقية وصول وفد عراقي مفاوض الى العاصمة الأمريكية واشنطن، لاستئناف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

والوفد الذي يرأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، من شأنه عقد الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي التي من المزمع إجراؤها يوم الاثنين المقبل بين واشنطن والعراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين سيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة وسيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن".

وأشار بيان الخارجية إلى أن جولة المُفاوضات هذه تأتي تمهيدا للحوار الذي سيقوده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن. ومن المتوقع أن يناقش الكاظمي العديد من الملفات من بينها العلاقات الثنائية، والوضع في العراق والشرق الأوسط، وكذلك الملف الأمني والعسكري والصحي وجائحة كورونا.

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