صحة وبیئة

"العدو الخفي" يرفع المؤشر الأحمر بأعلى زيادة يومية في العراق

تم تطعيم 1480784 شخصاً باللقاح المضاد للوباء حتى الآن، من بين إجمالي سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة.
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان العراق كورونا لقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- سجل العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا مع تأكيد 12185 حالة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعدد الإصابات في عموم العراق إلى 1,577,013 إصابة.

وحذرت السلطات من أن مؤشر الإصابات بـ"العدو الخفي" سيواصل الارتفاع إذا واصل السكان التهاون مع الوباء.

وبحسب البيانات الرسمية التي أوردتها وزارة الصحة فقد سجلت البلاد 71 حالة وفاة ليرتفع عدد وفيات الفيروس التاجي إلى 18,418 وفاة.

وارتفع العدد اليومي للحالات منذ الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع عودة قوية للتجمعات الاجتماعية فيما يتجاهل العديد من العراقيين الإجراءات والإرشادات الصحية.

وتم تطعيم 1480784 شخصاً باللقاح المضاد للوباء حتى الآن، من بين إجمالي سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، وفق البيانات الرسمية.

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