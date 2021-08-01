تأسيس بنك حكومي متطور في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تستمر الجهود، في اقليم كوردستان، لتاسيس بنك حكومي متطور باسم"الوطن"، المرتبط مباشرة بالبنك المركزي العراقي. وبعد استحصال الموافقات الاصولية، سيعمل البنك وفق نظام الكتروني متطور، ومن اولويات عمله، تحويل النظام المالي في اقليم كوردستان الى الطريقة الالكترونية.

للتعامل مع التحويلات المالية, وحسابات الصيرفة ,اضافة الى خاصية اخرى للبنك, وهي ان السلف والقروض التي تدفع, من قبل البنك المركزي العراقي, يكون بنك الوطن الحكومي في الاقليم مشمولا بهذه السلف والقروض.

من جانبه, ذكر مدير البنوك التجارية في أربيل, مولود صابر لكوردستان24: أن الغرض من افتتاح البنك, هو تطوير القطاع المصرفي في الاقليم, بحيث يعتمد المواطنون, في تعاملاتهم المصرفية, على النظام المتطور الموجود في البنك ,اضافة الى تحويل رواتب الموظفين, في الاقليم الى نظام الدفع الالكتروني.

واضاف صابر: ان مجمل رأسمال البنك, سوف يصل الى 250 مليار دينار عراقي, وان البنك باعتباره فرعا مهما من فروع البنك المركزي العراقي, سيقدم تسهيلات مهمة للمواطنين, لان الفرع الموجود حاليا للبنك المركزي العراقي في الاقليم ,مختص فقط بالشؤون المصرفية, المتعلقة ببغداد حصرا,

لكن عند افتتاح بنك (الوطن) الحكومي , ستكون مجمل بنوك كوردستان البالغ عددها 90 بنك تابعة لبنك الوطن, وبامكانه دفع سلف العقار والقروض الزراعية, والصناعية للمواطنين والموظفين , اضافة الى توفير الدولار لسوق العملات في اقليم كوردستان.

وتسعى حكومة الاقليم من خلال افتتاح هذا البنك الى اعادة ثقة المواطن والمستثمرين بالبنوك في اقليم كوردستان.