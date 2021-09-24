أمن

هجوم صاروخي يستهدف معسكراً يتمركز فيه أتراك قرب الموصل

معسكر زيلكان تعرض إلى قصف صاروخي بثلاثة صواريخ
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان معسكر العراق الموصل اتراك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني عراقي الجمعة بتعرض معسكر زيلكان الذي يتمركز فيه عسكريون أتراك إلى هجوم صاروخي شمال شرق الموصل.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم نشر اسمه، إن معسكر زيلكان تعرض إلى قصف صاروخي بثلاثة صواريخ، مشيراً إلى سقوط أحدها داخل المعسكر.

وأضاف أن الصاروخين الآخرين سقطا في محيط بلدة برطلة شرق الموصل وفي إحدى قرى قضاء تلكيف الواقع إلى الشمال من المدينة.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المعسكر تعرض في السابق لهجمات مماثلة أعلنت جماعات مرتبطة بالحشد الشعبي مسؤوليتها عنها.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مليونا سائح في عام.. السياحة تشق طريقها نحو التعافي في كوردستان
  2 ساعات
سوریا

الأمم المتحدة تصدر إحصائية جديدة بعدد قتلى النزاع في سوريا
  5 ساعات
العراق

قصة مأساوية.. فيديو صادم لطفل يتوسل الموت للتخلص من تعذيبه في العراق
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف