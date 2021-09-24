هجوم صاروخي يستهدف معسكراً يتمركز فيه أتراك قرب الموصل

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني عراقي الجمعة بتعرض معسكر زيلكان الذي يتمركز فيه عسكريون أتراك إلى هجوم صاروخي شمال شرق الموصل.

وقال المصدر لكوردستان 24، طالباً عدم نشر اسمه، إن معسكر زيلكان تعرض إلى قصف صاروخي بثلاثة صواريخ، مشيراً إلى سقوط أحدها داخل المعسكر.

وأضاف أن الصاروخين الآخرين سقطا في محيط بلدة برطلة شرق الموصل وفي إحدى قرى قضاء تلكيف الواقع إلى الشمال من المدينة.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المعسكر تعرض في السابق لهجمات مماثلة أعلنت جماعات مرتبطة بالحشد الشعبي مسؤوليتها عنها.