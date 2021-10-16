"المجرب لا يُجرب".. الصدر يضع "فيتو" على المالكي ويدعوه لتبرئة ساحته

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن على رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي "تدارك" وضعه على الرغم من أن التمسك بالسلطة لا يُعوض ما ضاع.

وبين الصدر والمالكي صراع محتدم منذ سنوات وكثيرا ما يدلي بتعليقات شديدة اللهجة ضده، وغالباً ما يصفه بالدكتاتور و"بائع العراق الى الإرهاب".

ونقل صالح محمد العراقي الذي يعرف نفسه بأنه "وزير القائد" عن مقتدى الصدر قوله إن على المالكي "إعادة النظر بما حدث والعمل على محاسبة نفسه ومن ثم من لاذ به أمام الله وأمام مجتمعه.. ويحتاج ذلك إلى إقدام وشجاعة ومن دون تردد قبل فوات الأوان".

وتولى المالكي منصب رئيس الوزراء لفترتين متتاليتين امتدتا لثماني سنوات بين 2006 و2014 وكانت ولايته الثانية حافلة بالخلافات وانتهت باستيلاء داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.

وقال الصدر إن المالكي "إن كان يجد نفسه بريئاً مما نسب إليه، فظهور براءته علناً أمر مطلوب، ويعيد له ولحزبه (الدعوة الإسلامية) رونقه الجميل".

وأضاف أن كل ذلك يهدف إلى "إعادة هيبة العراق، والحفاظ على... عراقنا الحبيب الذي بات متضجوراً من أفعال المنتسبين إلى الأحزاب الإسلامية صدقاً أو كذباً".

وقاد المالكي في فترة ولايته الأولى حملة عسكرية أحجمت من دور جماعة "جيش المهدي" المسلحة بزعامة الصدر في الجنوب.

ولطالما اتهم المالكي التيار الصدري بإرباك العملية السياسية في العراق.