"دفتر ملاحظات" يقارن بين ريبر أحمد ومسؤولين عراقيين: عمله أكثر وتجاوبه أسرع.. وأنتم تتهربون

أربيل (كوردستان 24)- جدد برنامج (دفتر ملاحظات) الذي يقدمه الإعلامي العراقي فائق العقابي، انتقاده للكثير من المسؤولين العراقيين لعدم تجاوبهم مع مخاطباته والرد على رسائله، داعياً إياهم الى الاقتداء بوزير داخلية إقليم كوردستان الذي لم يتجاهل رسائل البرنامج قط.

وفي أحدث حلقات البرنامج الذي يُبث على قناة العراقية الرسمية، أعرب العقابي عن امتعاضه من مدير بلدية محافظة واسط الذي لم يرد ولم يتجاوب معه على الرغم من الحديث في تفاصيل كثيرة بخصوص موضوع البرنامج الذي يضفي عليه الطابع الخدمي.

وأضاف العقابي مخاطباً مدير بلدية واسط "هذه مسؤوليتك مثلما هو الحال مع مدير بلدية البصرة والمحافظات الأخرى"، داعياً إياهم إلى التجاوب مع البرنامج.

وقال العقابي "بينما هناك وزراء على مستوى عالٍ، وفي وزارات سيادية، ولكنهم يسارعون إلى الاتصال أو إرسال الرسائل بمجرد أن نذكر شيئاً عن وزاراتهم".

وتساءل مخاطباً المسؤولين العراقيين الذين لا يردّون على رسائله "ما هو فرقكم عن الوزير؟ هل الوزير عطّال بطّال؟"، وأردف "بالتأكيد هو لديه عمل".

وضرب العقابي مثالاً عن المسؤولين في إقليم كوردستان، وقال: "وزير داخلية الإقليم الأستاذ ريبر أحمد، ما أن أرسل له سؤالاً إلا وأجاب بظرف زمني لا يتجاوز ثلاث دقائق".

وأشار إلى أن وزير داخلية إقليم كوردستان لديه عمل ومسؤولية أكثر من الذين لا يردون ويتهربون، وتابع "عمله أكثر من عملكم، ولكن هناك حرص".

وأعرب العقابي عن أمله بأن تتجاوز الحكومة الجديدة هذه القضايا، وقال إن على رئيس الوزراء الجديد أن يصدر توجيهاً لمسؤوليه للتجاوب مع الإعلام.