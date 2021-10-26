رئيس إقليم كوردستان والسفير الأمريكي يبحثان الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر، نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة.

واجتمع نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الاثنين، 25 أكتوبر 2021، مع السيد ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق والوفد المرافق له.

وبحث الاجتماع انتخابات مجلس النواب العراقي ونتائجها، الأوضاع في العراق بصورة عامة والتوقعات لمستقبل العملية السياسية.

واتفقت آراء الجانبين على أن عملية التصويت جرت بشكل منظم تقنياً وبدون مشاكل، ومن المهم بعد المصادقة على النتائج أن تتشكل حكومة شاملة في العراق تلبي آمال وتطلعات المواطنين.

وفي هذا الصدد، جرت الإشارة إلى بيان مجلس الأمن الدولي الذي ساند عملية التصويت وعدها خطوة مهمة. كما قيم المجتمعون عالياً دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في إجراء عملية التصويت، ودور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وكل الأطراف التي دعمت هذه العملية.

وسلط نيجيرفان بارزاني الضوء على قانون الانتخابات الذي جرى تطبيقه للمرة الأولى في العراق مؤكداً أن رئاسة إقليم كوردستان تعمل من اجل الاجتماع مع جميع الأطراف السياسية في إقليم كوردستان لتحقيق وحدة صف الأطراف الكوردستانية.

وشكلت علاقات العراق وإقليم كوردستان مع أمريكا، وعلاقات أربيل – بغداد، وكذلك مساعي العراق لتطبيع علاقاته مع الدول المجاورة ودول المنطقة، وأهمية السعي لحل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وتطبيق الدستور، واتفاقية سنجار، وعلاقات إقليم كوردستان مع الدول المجاورة، خطر وتهديدات داعش، الأوضاع في سوريا والمستجدات في أفغانستان، محاور أخرى للاجتماع.