سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الأمريكي لدى العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني ماثيو تولر اقليم كوردستان أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى في اللقاء، بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وهنأ السفير الأمريكي لدى العراق رئيس الحكومة على نجاح عملية انتخابات مجلس النواب العراقي، وجدد تأكيد دعم الولايات المتحدة لعراق اتحادي مستقر وذي سيادة.

هذا وشكر رئيس الحكومة الولايات المتحدة على دعمها، كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة تضمن حقوق وتطلعات جميع المكونات العراقية المختلفة وتعمل على حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة أساسية وبموجب الدستور.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف