أمن

مقتل شيخ عشيرة إثر "نزاع عشائري" في ميسان

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الشيخ رعد موزان
الشيخ رعد موزان
العراق العراق ميسان الشيخ رعد موزان

أربيل (كوردستان 24)- تفيد الأنباء الواردة من جنوب العراق بمقتل شيخ عشيرة إثر تعرضه لاطلاق نار في خضم "نزاع عشائري" بمحافظة ميسان.

وقالت الشرطة المحلية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن قواتها توجهت إلى موقع الحادث وفرضت طوقاً أمنياً لـ"فض المشاجرة والتي تسببت بوقوع أحد المواطنين بسبب اطلاق النار".

ولم تذكر الشرطة هوية المواطن.

غير أن صفحات إخبارية تعنى بالشأن المحلي في ميسان، أشارت إلى أن موزان، وهو رئيس عشيرة البوخميس، تعرض لعملية "اغتيال" نفذها مسلحون .

إلا أن الشرطة نفت أن تكون الحادثة "عملية اغتيال"، وإنما "مشاجرة عشائرية" بين "طرفين لم يتوصلا إلى الصلح والتراضي".

 

 

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