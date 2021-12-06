بالفيديو | "معلومة دولية" تنهي تحركاً داعشياً في صحراء الأنبار

أربيل (كوردستان 24)- شنت طائرات إف-16 العراقية ضربات جوية استهدفت مخبأ لخلايا داعش في صحراء الأنبار غربي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة "رصدت، في عملية نوعية وكراً لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي منطقة الكيلو 160 في صحراء الأنبار بواسطة طائرة استطلاع تابعة للتحالف الدولي".

وأضاف البيان أن التحالف الدولي أوعز إلى "قيادة القوة الجوية لتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات إف-16 العراقية، مما أسفر عن قتل 6 إرهابيين".

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن قوات الجيش قامت بتفتيش المكان "بحثاً عن أي عناصر إرهابية أخرى أو تجهيزات أو أسلحة في المكان ذاته".