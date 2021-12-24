سیاسة

بالفيديو | محافظ النجف يعلن استقالته من منصبه

كتاب الاستقالة سيرفعه إلى الكاظمي يوم الاثنين
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محافظ النجف لؤي الياسري - صورة ارشيفية
محافظ النجف لؤي الياسري - صورة ارشيفية
العراق لؤي الياسري استقالة النجف العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ النجف لؤي الياسري اليوم الجمعة تقديم استقالته من منصبه، قائلاً إن ما اتخذه هو "قرار نهائي".

وأضاف الياسري في مؤتمر صحفي عقده بالنجف "اليوم أقدم إعفائي أمام دولة رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) من منصبي".

وأشار إلى أن كتاب الاستقالة سيرفعه إلى الكاظمي يوم الاثنين.

وتابع "هذا قرار نهائي".

وأضاف أنه وأسرته تعرضا في الفترة الأخيرة إلى سيل من الشتائم و"الكلام المقزز"، وقال إن نجله "راح ضحية" كونه ابن محافظ على الرغم من أنه "بريء".

واعتقل نجل المحافظ بتهمة حيازة مخدرات.

 

وكان محافظ ذي قار قد أعلن الخميس استقالته غداة قمع عنيف لتظاهرات في المحافظة التي تمثل معقلاً للاحتجاجات المناهضة للقوى المتنفذة.

وجاءت استقالة محافظ النجف بعد انتقادات من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تحدث عن "وجود فساد وتلكؤ وتقصير". 

ورحب الصدر الذي تصدر تياره السياسي نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في بيان مساء الجمعة بالاستقالة، معتبراً أنها "خطوة نحو الطريق الصحيح".

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