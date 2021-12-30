أمن

"مطلوب" يرتكب مذبحة بأسرته وجيرانه قبل انتحاره في بابل

"المطلوب" استخدم سلاحاً متوسطاً في إطلاق النار
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أفراد من الشرطة الاتحادية العراقية أثناء أداء واجبهم، 29 يناير/كانون الثاني 2021. (الصورة: وكالة الصحافة الفرنسية/أحمد الربيعي)
أفراد من الشرطة الاتحادية العراقية أثناء أداء واجبهم، 29 يناير/كانون الثاني 2021. (الصورة: وكالة الصحافة الفرنسية/أحمد الربيعي)
العراق العراق بابل الحلة جبلة

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني عراقي مساء الخميس إن "مطلوباً" اقترف مذبحة بعدما فتح النار على أسرته وجيرانه ورجال الأمن قبل انتحاره في بلدة جبلة شمال مدينة الحلة في محافظة بابل.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن "المطلوب" استخدم سلاحاً متوسطاً في إطلاق النار، مشيراً إلى أنه قتل أسرته بالكامل ومن بينهم أطفال.

ولم يتسن التحقق على الفور من عدد ضحايا المذبحة المأساوية، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه قتل ما لا يقل عن 13 من أسرته ومن جيرانه.

وترددت أنباء عن سقوط ضحايا بين صفوف قوات الأمن التي تبادلت إطلاق النار مع "المطلوب". وقال شهود إن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وليس من الواضح معرفة ما إذا كان الجاني مطلوباً بقضايا إرهابية أو بقضية مخدرات. وغالباً ما تتضارب الأنباء بعد أي حادث يقع في العراق بسبب امتناع السلطات عن التصريح.

 

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