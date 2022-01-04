صحة وبیئة

كوردستان.. كورونا يعاود الارتفاع والصحة تمنع دخول مؤسساتها دون بطاقة لقاح

سبق أن حذر وزير الصحة سامان البرزنجي من تعرض الإقليم إلى موجة وبائية جديدة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان كوردستان وزارة الصحة العراقية كورونا

أربيل (كوردستان 24)- سجل إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي حصيلة مرتفعة مقارنة باليوم السابق.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فقد تُوفي خمسة أشخاص بالوباء، وهو ما يرفع إجمالي الوفيات في عموم إقليم كوردستان منذ بدء الجائحة إلى 7127 وفاة.

وارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 381329 حالة، بينها 372575 حالة شفاء بعد تسجيل 142 حالة خلال يوم واحد، وفقاً للتقرير الوبائي اليومي.

إلى ذلك اتخذت المديرية للعامة للصحة في أربيل قراراً يقضي بمنع المواطنين من مراجعة دوائرها الصحية ما لم يحملوا بطاقة لقاح أو فحص (بي.سي.آر).

وقالت المديرية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إن قرارها سينفذ ابتداءً من 1 شباط فبراير 2022. واستثنى القرار الحالات الطارئة.

يأتي هذا في وقت حذر فيه وزير الصحة سامان البرزنجي من تعرض الإقليم إلى موجة وبائية جديدة على غرار الكثير من البلدان في ظل تفشي المتحور أوميكرون.

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