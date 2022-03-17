سعر سلة خامات أوبك يتجاوز 104 دولارات للبرميل

أربيل (كوردستان 24)- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يوم الخميس، إن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 20ر1 دولار ليصل إلى 06ر104 دولارات للبرميل في تعاملات أمس الأربعاء، مقابل 86ر102 دولار في اليوم السابق.

وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 89ر69 دولارا للبرميل.

وكانت الأمانة العامة لمنظمة (أوبك) أشارت في وقت سابق إلى أن أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفعت بشكل حاد في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق له بدعم من أساسيات سوق الخام والطلب القوي وتبدد المخاوف بشأن فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى جانب تأثرها بالصراع الجيوسياسي المتصاعد في أوكرانيا الذي أثار المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط على المدى القريب.

كما حذرت من أن ارتفاع أسعار الخام سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية في عام 2022 لكنه لا يعرف بالضبط حدوده نظرا لتعقيد الموقف وسرعة التطورات وسيولة السوق مع وجود بيانات متواضعة حتى الآن لفهم العواقب بعيدة المدى للصراع في أوكرانيا.