قائممقامية مريوان تنفي أنباء إخلاء منفذ "باشماخ" الدولي

أربيل (كوردستان 24)- نفت قائممقامية مريوان الأنباء المتداولة حول إخلاء منفذ "باشماخ" الدولي بين إيران وإقليم كوردستان، مؤكدة أن الحركة التجارية في المنفذ تسير بشكل طبيعي.

وأعلن قائممقام مريوان، اليوم الثلاثاء، أن الشائعات التي تتحدث عن صدور أوامر بإخلاء عاجل لمنفذ باشماخ الدولي وعدة مناطق في مدينة مريوان "غير صحيحة".

مشدداً على أن كافة الأعمال والأنشطة في المنفذ مستمرة في سياقها المعتاد.

وأكد القائممقام عدم صدور أي قرار أو أمر رسمي بإخلاء المنفذ الحدودي، وأن الحركة التجارية وتنقل المواطنين متواصلان وفق القواعد السابقة ودون أي عوائق.