صحة وبیئة

نصائح لسائقي السيارات أثناء القيادة في العواصف الترابية

الابتعاد عن الثقة الزائدة في القيادة، لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.
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التركيز أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف بشكل نهائي
التركيز أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف بشكل نهائي
کوردستان عواصف ترابية العراق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية المرور العامة في العراق جملة من النصائح والتحذيرات لسائقي السيارات أثناء القيادة وسط العواصف الترابية.

والنصائح هي:

- غلق نوافذ السيارة بشكل مُحكم أثناء القيادة خلال العاصفة الترابية.

- تشغيل المصابيح الأمامية لزيادة وضوح الرؤية بين مركبة وأخرى.

- السير بسرعات منخفضة، وعدم تجاوز السرعات المقررة.

- مضاعفة مسافة الأمان بين مركبة وأخرى كي يمكن الوقوف بأمان وقت الخطر.

- التركيز أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف بشكل نهائي.

- تجنب اجتياز المركبات أثناء القيادة.

- استخدام الإشارات الجانبية في الوقت المناسب، وقبل مسافة كافية.

- تجنب السفر قدر الإمكان.

- التأكد من سلامة (الماسحات) ووجود مياه كافية لتنظيف الزجاج لتحسين رؤية الطريق.

- الابتعاد عن الثقة الزائدة في القيادة، لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.

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