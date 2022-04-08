نصائح لسائقي السيارات أثناء القيادة في العواصف الترابية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية المرور العامة في العراق جملة من النصائح والتحذيرات لسائقي السيارات أثناء القيادة وسط العواصف الترابية.

والنصائح هي:

- غلق نوافذ السيارة بشكل مُحكم أثناء القيادة خلال العاصفة الترابية.

- تشغيل المصابيح الأمامية لزيادة وضوح الرؤية بين مركبة وأخرى.

- السير بسرعات منخفضة، وعدم تجاوز السرعات المقررة.

- مضاعفة مسافة الأمان بين مركبة وأخرى كي يمكن الوقوف بأمان وقت الخطر.

- التركيز أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف بشكل نهائي.

- تجنب اجتياز المركبات أثناء القيادة.

- استخدام الإشارات الجانبية في الوقت المناسب، وقبل مسافة كافية.

- تجنب السفر قدر الإمكان.

- التأكد من سلامة (الماسحات) ووجود مياه كافية لتنظيف الزجاج لتحسين رؤية الطريق.

- الابتعاد عن الثقة الزائدة في القيادة، لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.