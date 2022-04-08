نصائح لسائقي السيارات أثناء القيادة في العواصف الترابية
أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية المرور العامة في العراق جملة من النصائح والتحذيرات لسائقي السيارات أثناء القيادة وسط العواصف الترابية.
والنصائح هي:
- غلق نوافذ السيارة بشكل مُحكم أثناء القيادة خلال العاصفة الترابية.
- تشغيل المصابيح الأمامية لزيادة وضوح الرؤية بين مركبة وأخرى.
- السير بسرعات منخفضة، وعدم تجاوز السرعات المقررة.
- مضاعفة مسافة الأمان بين مركبة وأخرى كي يمكن الوقوف بأمان وقت الخطر.
- التركيز أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف بشكل نهائي.
- تجنب اجتياز المركبات أثناء القيادة.
- استخدام الإشارات الجانبية في الوقت المناسب، وقبل مسافة كافية.
- تجنب السفر قدر الإمكان.
- التأكد من سلامة (الماسحات) ووجود مياه كافية لتنظيف الزجاج لتحسين رؤية الطريق.
- الابتعاد عن الثقة الزائدة في القيادة، لأن خطأ الغير قد يفوق مهارتك.