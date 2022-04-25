هجوم صاروخي يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني عراقي مساء الاثنين إن معسكر التاجي الواقع إلى الشمال من بغداد تعرض لهجوم صاروخي دون أن يوقع أي إصابات.

وأضاف المصدر في تصريح لكوردستان 24، أن صاروخين على الأقل من طراز هاون استهدف المعسكر الذي يتمركز فيه مستشارون من التحالف الدولي.

وتابع "أُطلق الصاروخان من إحدى قرى بلدة الراشدية شمال بغداد".

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

وقال مصدر آخر إن أحد الصواريخ سقط قرب القاعدة الجوية لطيران الجيش، فيما سقط الآخر على مقربة من مستودعات العينات (النماذج).