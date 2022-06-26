"مسلسل الصواريخ" مستمر.. هجوم جديد في محيط نينوى ولا أنباء عن إصابات

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر أمنية اليوم الأحد أن عدداً من صواريخ الكاتيوشا سقط قرب نقاط تمركز لقوات البيشمركة في محيط محافظة نينوى.

وهذا أحدث هجوم صاروخي يستهدف قوات البيشمركة، ويأتي بعد هجمات مماثلة استهدفت منشآت للنفط والغاز داخل حدود إقليم كوردستان.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إن الصواريخ سقطت على الحدود الفاصلة بين مدخل حي التحرير في مدينة الموصل ومدخل بلدة بعشيقة، ضمن المناطق "التي تهيمن عليها الميليشيات" في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.

وأضافت المديرية على صفحتها في فيسبوك أن تلك الصواريخ كانت موجهة صوب نقاط تمركز البيشمركة ومعسكر زيلكان الذي يضم أفراداً من الجيش التركي في نينوى.

وأشارت إلى أن صاروخين سقطا على مقربة من الفوج الثاني اللواء 112 ضمن قوات البيشمركة، فيما سقط الآخران قرب قرية لا تبعد كثيراً عن معسكر زيلكان.

ولم يوقع الهجوم أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقال مصدر أمني متحدثاً لكوردستان 24، إن الصواريخ سقطت بحدود الساعة 02:45 دقيقة، وأشار إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الصواريخ تستهدف البيشمركة خاصة وإن المنطقة تضم معسكراً يتمركز فيه جنود أتراك ومكان مهجور لشركة نفطية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية المحلية ضبطت منصتي إطلاق الصواريخ بين حي الزهراء وبلدة بعشيقة إلى الشمال الشرقي لمدينة الموصل.

وقال إن صاروخين على سفح جبل بعشيقة حيث تقع القاعدة التي تمثل مثار خلاف بين بغداد وأنقرة، والتي سبق أن تعرضت لهجمات مماثلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم، إلا أن جماعات شيعية مسلحة يعتقد أنها تابعة للحشد الشعبي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة.