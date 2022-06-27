بالفيديو | عشرات الضحايا في حادث تسرّب غاز سام في ميناء العقبة الأردني

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وسائل إعلام أردنية اليوم الاثنين بمصرع وإصابة عشرات الأشخاص في حادث تسرّب غاز سام في ميناء العقبة الأردني.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مديرية الأمن العام أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 251 آخرون بسبب تسرّب الغاز السام.

وقال المتحدث باسم المديرية عامر السرطاوي إن الفرق المختصة لا تزال تتعامل مع حادث التسرّب من الباخرة التي أسقطت صهريجاً يحوي مواد غازية سامة.

وذكر تلفزيون "المملكة" الأردني أن مكان تسرب الغاز السام بعيد عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار التلفزيون نقلاً عن مراسلته إلى أن الحادث وقع أثناء عملية مناولة الصهريج المعبأ بهذا الغاز السام.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أنه تم عزل المنطقة بالكامل فيما باشر المختصون التعامل مع الحادثة.

وأشارت مصادر أردنية إلى أن المادة المتسربة هي غاز الكلورين المسال الذي يعد من الغازات الثقيلة والسامة.



ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.