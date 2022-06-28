أسايش اربيل تعلن اعتقال قاتل الأستاذين الجامعيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأمن (الآسايش) في أربيل يوم الثلاثاء، اعتقال شخص قام بقتل أستاذ جامعيين في جامعة صلاح الدين.

واقدم طالب صباح اليوم على قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والأستاذ في كلية الهندسة الدكتور أدريس حمه خان، وأصاب حارسا أمنيا بجراح.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك في وقت سابق اليوم، إن هذه القضية تعود لسنوات مضت حيث فُصل الطالب المتهم من كلية القانون في جامعة سوران وقد حاول أن يعود الى الجامعة مرة أخرى، لكن القوانين لم تكن تسمح بعودته.

وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة.

وأكد خوشناو مقتل عميد كلية القانون بالجامعة نفسها الدكتور كاوان إسماعيل متأثرا بجروحه جراء تعرضه إلى خمس إطلاقات نارية في جسده، وكذلك مقتل الأستاذ الجامعي أدريس حمة خان، وكذلك اصابة حارس أمني بجروح.