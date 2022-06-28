رئيس حكومة إقليم كوردستان يبعث برسالة تعزية إلى الملك عبد الله الثاني

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 28 حزيران (يونيو) 2022، رسالة تعزية ومواساة إلى الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشميّة، في الحادثة المأساوية بميناء العقبة التي أودت بحياة عشرات الأشخاص وأصابت مئاتاً آخرين.

وأعرب رئيس الحكومة في رسالته، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادثة وذويهم وعموم الشعب الأردني، مبتهلاً إلى الباري تعالى أن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

هذا وعبّر الملك عبد الله الثاني عن بالغ شكره وامتنان الشعب الأردني لرئيس الحكومة على صدق مشاعره وتضامنه معهم بهذا الحادث الأليم.