سیاسة

بعد انسحاب العامري.. المالكي يعلن قرب إعلان اسم المرشح لرئاسة الوزراء

يقول قادة الإطار التنسيقي إن تسمية المرشح ستعلن بعد نهاية عطلة العيد
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رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي
العراق المالكي الإطار التنسيقي العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الاثنين إن الإطار التنسيقي اقترب من تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة التي طال انتظارها.

ولم يتفق الساسة العراقيون لغاية الآن على تشكيل الحكومة بعد مضي ثمانية أشهر على الانتخابات المبكرة التي أُجريت في تشرين الأول أكتوبر 2021.

وقال المالكي في تصريح صحفي أورده مكتبه الإعلامي "الإطار (التنسيقي) بات يقترب من تحقيق أهدافه وأهمها تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالواقع الأمني والخدمي".

ولم يذكر المالكي، وهو قيادي في الإطار التنسيقي، أي توقيتات زمنية لتسمية مرشح رئاسة الوزراء، وهو منصب يشغله شيعي بحسب العرف السائد بعد عام 2003.

ويقول قادة الإطار التنسيقي إن تسمية المرشح ستعلن بعد نهاية عطلة العيد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القيادي في الإطار التنسيقي زعيم تحالف الفتح هادي العامري الانسحاب من المشاركة في أي حكومة مقبلة.

ويعارض زعيم التيار الصدري المنسحب من العملية السياسية مقتدى الصدر أي محاولة من المالكي للعودة إلى دفة الحكم من جديد.

وقال المالكي في بيان إن الإطار التنسيقي "كان منفتحاً على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيداً عن سياسة التهميش والإقصاء".

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